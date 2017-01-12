За два дня сотрудниками местной полицейской службы удалось задержать 75 бездомных. Рейд проводится совместно с мобильной службой «Социальный патруль», в которую входят сотрудники центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и работники приемника-распределителя. Как правило, специалисты уже знают, в каких местах скапливаются бездомные. Причем у многих, как выясняется, есть родственники и даже постоянная прописка. Но, как объясняют полицейские, бродягам нравится вести такой образ жизни, и они добровольно бросают семьи и уходят жить на улицу. - В результате проведенной отработки 2 человека помещены в приемник-распределитель. 29 человек отпущены в связи с тем, что нашлись родственники и определены места их совместного проживания. В центр социальной адаптации направлены 44 бездомных, - рассказали в местной полицейской службе города Актобе.