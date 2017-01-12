Посетители и персонал поликлиники были экстренно эвакуированы. Полицейские перекрыли дорогу по пр. Достык, между проспектом Евразии и улицей Ихсанова. Как рассказал начальник МПС УВД Уральска Муслим ЖАРДЕМОВ, пострадавших нет. Во время возгорания в кабинете никого не было. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Несколько десятков человек все еще находятся у поликлиники, но прием врачи сегодня уже не будут вести.