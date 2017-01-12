Возгорание произошло в кабинете травматологии на втором этаже, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". e2131ef6-5ce0-4911-850b-c618d71f8822 Посетители и персонал поликлиники были экстренно эвакуированы. Полицейские перекрыли дорогу по пр. Достык, между проспектом Евразии и улицей Ихсанова. Как рассказал начальник МПС УВД Уральска Муслим ЖАРДЕМОВ, пострадавших нет. Во время возгорания в кабинете никого не было. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Несколько десятков человек все еще находятся у поликлиники, но прием врачи сегодня уже не будут вести. d2b0eeda-ab6c-48ae-a421-15ce3e7130dc de5e742f-6e28-409b-9122-b38d879f29c9 b8661763-4f13-4293-a894-eb5293d78187 a33d17d8-558d-4a19-80fb-1276f75c5884 827721e3-0714-4115-b94a-7d61c9861a10 27bd64aa-2ed6-4690-8008-3fc15ec61539 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА