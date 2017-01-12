Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 12 января, в городском акимате прошло совещание с участием арендаторов остановок и заместителя акима Уральска Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, где обсуждались новые требования к предпринимателям. По словам Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, отдел архитектуры города спроектировал два вида новых остановок. Теперь все арендаторы павильонов обязаны привести внешний вид остановок в соответствие одному из эскизов. Кроме того, теперь предприниматели обязаны установить камеры наружного видеонаблюдения. - Необходимо установить четыре камеры. Видео должно храниться не менее месяца, чтобы в случае кражи или еще какого-то преступления можно было изъять видео и увидеть злоумышленника, - пояснил замакима Уральска. - По подсчетам фирмы, которая занимается установкой камер, все это вам обойдется примерно в 250 тысяч тенге. Между тем, не все арендаторы восприняли эту новость по-доброму. Как рассказала одна из предпринимателей, доход ее остановки зимой составляет не более 20 тысяч тенге в день, а бывает и меньше, поэтому она не может позволить себе установить четыре камеры до весны. - У меня не такое проходимое место, и торговля идет, в основном, весной и летом, когда на улице жарко. В другое время мало кто заходит за покупками, в основном, только погреться. Сейчас мне не по карману такие затраты, - заявила арендатор павильона Людмила. Однако представители компании по установке видеонаблюдения отметили, что могут предоставить рассрочку своим клиентам. - У каждой остановки свой подход. Поэтому кому-то обойдется все в 250 тысяч тенге, а кому-то в 150 тысяч тенге. При этом техобслуживание в месяц у нас составит не более пяти тысяч тенге, - сообщил представитель компании"AVS-SERVICE" . Также Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ еще раз напомнил арендаторам, что им необходимо следить за внешним видом своих магазинов. Убирать снег, объявления и рекламу.