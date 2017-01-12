В итоге девятерым непосредственным участникам теракта приговор оставлен без изменения. - Согласно ст.5 Закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием РК» от 13 декабря 2016 года в отношении лиц, совершивших террористические преступления, лицам, назначенным пожизненное лишение свободы, а также лицам, которым наказание назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, амнистия не применяется, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда. Постановлением коллегии приговор суда изменен лишь в отношении 19 осужденных по статье «Недонесение о преступлении» и «Укрывательство преступления»: осужденным сокращена неотбытая часть наказания на одну четвертую. Приговор суда вступил в законную силу. Напомним, по делу о июньских терактах перед судом предстали 29 человек. 9 из них – непосредственные участники теракта, 18 обвинялись в недонесении о преступлении, 2 в укрывательстве преступления.