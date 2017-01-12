Свадебный кортеж из автобусов проехал по улицам Атырау

Автомобильное сообщество Zello_atyrau выложило в своем паблике в сети Instagram видео свадебного кортежа из пассажирских автобусов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". JHizMDxZtX8 Нарядный свадебный кортеж из нескольких иномарок, лимузина и трех пассажирских автобусов следовал по аэропортовской трассе, видимо во дворец бракосочетания "Салтанат Сарайы". Для перевозки гостей свадьбы были украшены автобусы №14. Фото молодоженов разместили на боковой части автобуса. Судя по комментариям, участники свадьбы не являются сотрудниками компании-перевозчика. Оказалось, что необычно прокатить гостей решил жених с оригинальным чувством юмора - тамада по имени Мейрамбек. Пользователи оценили эту задумку. - Зато экономия какая и всех родственников покатать можно, - написал diman25111989. - Оригинально и даже очень весело, - заметила zhanbusinovaguldana. Как удалось выяснить корреспонденту портала "Мой ГОРОД", свадебный кортеж действительно направлялся в "Салтанат Сарайы", виновниками торжества стали молодожены Мейрамбек и Саюра. Свадьбу сыграли в среду, 11 января, счастливый для казахов день. Камилла МАЛИК