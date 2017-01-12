Девочка разрывалась от плача. Шокированные жильцы вызвали полицейских. Не найдя родителей ребенка, ее на карете скорой помощи доставили в детскую больницу. По горячим следам стражи порядка установили личность мать-кукушки. Ею оказалась 41-летняя жительница области. Нашли горе-мамашу за распитием спиртных напитков. Сейчас рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав, сообщили в ДВД Актюбинсккой области. Между тем врачи, на попечении которых в данное время находится ребенок-подкидыш, дали девочке имя Нина. По словам медиков, состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Она находится на искусственном вскармливании. В ближайшее время Нину, вероятно, передадут в дом-ребенка. - Сейчас девочка находится под постоянным наблюдением врачей. Чувствует себя хорошо. По сведениям, которые мы получили, мать ребенка приехала из района. В общежитии, говорят, проживали ее родственники. Видимо, поэтому она оставила девочку там, - рассказывает заведующая приемным покоем Актюбинской областной детской больницы Жанар АЛНИЯЗОВА.