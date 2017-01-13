Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ОСО ДЧС ЗКО, в Уральске на Крещение будут вырублены проруби в восьми местах - на реке Урал в районах Старого Собора (в Куренях), пос. Коминтерн, на реке Чаган на территории женского монастыря Покрова Божией Матери, в парке культуры и отдыха, в районе спортивной базы "Динамо", в затоне им. Чапаева, в районе "Металлиста" и в поселке Чапаево. Спасатели напоминают, для того, чтобы праздник не обернулся трагедией, нужно быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасного поведения: не купаться в самодельных прорубях без присмотра представителей служб спасения и медработников, не допускать купания детей без взрослых. По прогнозам синоптиков, 19 января в Уральске температура воздуха опустится до -20 градусов. - Перед тем, как выйти на лед, убедитесь, что он достаточно прочный. Безопасным для одного человека считается лед толщиной от 10 сантиметров, а для группы людей толщина льда должна достигать не менее 15 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.