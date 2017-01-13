На территории областного центра запущен проект "Город без азартных игр", который рассчитан на два года. - Этот проект был разработан прокуратурой для устранения незаконной предпринимательской деятельности. Также были подключены местные исполнительные органы, МПС, департамент государственных доходов и прокуратура города. Активное участие приняли жители города. Проводились рейды, - сообщил прокурор города Айдын РАШИДОВ.Айдын Рашидов Стоит отметить, что в результате субъектами бизнеса самостоятельно изъято из оборота 40 игровых автоматов. Но еще 38 автоматов, по словам Айдына РАШИДОВА, были изъяты принудительно. Возбуждены уголовные дела. - После вступления в силу дополнений в Закон об игорной деятельности, мы проводили разъяснительную работу непосредственно с арендаторами зданий, которые представляют помещения для игровых автоматов. Работа продолжается в этом направлении, - отметил прокурор города.