В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении 5 граждан из Казахстана и России, которые организовали канал незаконной миграции. Доказано, что ОПГ действовала с октября 2015 года по март 2016 года. - Мигрантов перевозили по строго разработанному плану, и обязанности у всех членов преступной группы были строго распределены. Специально для перемещения мигрантов через границу был нанят таксист, который доставлял их до Казахстанско-Российской границы, - сообщили в пресс-службе. Суд признал четверых подсудимых виновными по ст.264 - "Создание транснациональной организованной группы", ст.394 "Организация незаконной миграции" УК Республики Казахстан. Руководителю преступной группы назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным подсудимым - по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества колонии общего режима. Таксист, занимавшийся незаконной перевозкой мигрантов, приговорен к трем годам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.