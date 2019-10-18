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Социум

В Атырау коммунальщики пожаловались на кафе и столовые

Коммунальщики утверждают, что владельцы кафеи столовых захламляют контейнеры общего пользования картонной тарой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На предприятии "Спецавтобаза", отвечающем за сбор мусора, рассказали о том, что в последнее время массово и в больших объемах в контейнерах общего пользования, на мусорных площадках, на улицах в городской черте и пригороде горожане оставляют неразобранную картонную тару. Особенно этим "грешат" владельцы атырауских кафе и столовых. - Обращаемся особенно к руководителям предприятий торговли и общественного
gorod
В Атырау коммунальщики пожаловались на кафе и столовые
Коммунальщики утверждают, что владельцы кафеи столовых захламляют контейнеры общего пользования картонной тарой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" На предприятии "Спецавтобаза", отвечающем за сбор мусора, рассказали о том, что в последнее время массово и в больших объемах в контейнерах общего пользования, на мусорных площадках, на улицах в городской черте и пригороде горожане оставляют неразобранную картонную тару. Особенно этим "грешат" владельцы атырауских кафе и столовых. - Обращаемся особенно к руководителям предприятий торговли и общественного питания и в общем к горожанам и настоятельно просим соблюдать инструкцию складирования и подготовки тары к вывозу, - рассказали в "Спецавтобазе". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
контейнеры

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