Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Каныш АБУБАКИРОВ на должность командующего Регионального командования «Запад» назначен распоряжением Верховного главнокомандующего ВС РК – президента страны. Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что полковник АБУБАКИРОВ с имеющимся опытом в совокупности с высокими профессиональными качествами сможет добиться эффективного выполнения поставленных перед войсками регионального командования задач и пожелал новому командующему настойчивости и успехов в их решении. Министр обороны также поблагодарил за проделанную работу генерал-майора Даулета ОСПАНОВА, который ранее распоряжением главы государства был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. - Приказом министра обороны генерал-майор Даулет ОСПАНОВ назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК по боевой подготовке, - сообщили в пресс-службе ведомства.