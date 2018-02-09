В Атырау многодетная семья вынуждена зимовать в железном контейнере (видео)

6 февраля у семьи ГРЕБНЕВЫХ сгорел гараж и крыша их нового дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар начался с гаража, затем огонь перекинулся на кровлю дома. Во время несчастного случая в доме находились только дети, которых в семье семеро. На момент пожара Анна ГРЕБНЕВЫХ выехала из дома на машине, чтобы забрать мужа с работы, затем ей позвонил один из сыновей и сообщил, что горит гараж. - Когда я приехала, на месте уже работали пожарные, детей успели вынести из дома, у нас полностью сгорел гараж и половина крыши дома. Как приехала, забежала домой, начала искать документы, деньг