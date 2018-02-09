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Происшествия

В Атырау многодетная семья вынуждена зимовать в железном контейнере (видео)

6 февраля у семьи ГРЕБНЕВЫХ сгорел гараж и крыша их нового дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар начался с гаража, затем огонь перекинулся на кровлю дома. Во время несчастного случая в доме находились только дети, которых в семье семеро. На момент пожара Анна ГРЕБНЕВЫХ выехала из дома на машине, чтобы забрать мужа с работы, затем ей позвонил один из сыновей и сообщил, что горит гараж. - Когда я приехала, на месте уже работали пожарные, детей успели вынести из дома, у нас полностью сгорел гараж и половина крыши дома. Как приехала, забежала домой, начала искать документы, деньг
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В Атырау многодетная семья вынуждена зимовать в железном контейнере (видео)
6 февраля у семьи ГРЕБНЕВЫХ сгорел гараж и крыша их нового дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пожар начался с гаража, затем огонь перекинулся на кровлю дома. Во время несчастного случая в доме находились только дети, которых в семье семеро. На момент пожара Анна ГРЕБНЕВЫХ выехала из дома на машине, чтобы забрать мужа с работы, затем ей позвонил один из сыновей и сообщил, что горит гараж. - Когда я приехала, на месте уже работали пожарные, детей успели вынести из дома, у нас полностью сгорел гараж и половина крыши дома. Как приехала, забежала домой, начала искать документы, деньги, что успела вытащить - вытащила. Слава богу, пожарные успели охладить газовый баллон, чтобы он не взорвался, - рассказала Анна ГРЕБНЕВА. После пожара семью на пару дней приютили соседи. Сегодня ГРЕБНЕВЫ переехали в железный утепленный контейнер, в котором жили в течение 6 лет, пока строили дом. Все, что уцелело после пожара - занесли внутрь. Здесь же разбили и кладовку - сюда складывают продукты, которые принесли добрые люди. - Землю под строительство дома купили в 2010 году, строить начали в 2012 году, собирали все по гвоздю, на свои кровные деньги, теперь придется начинать все сначала Муж сейчас работает один, зарплата механика всего лишь 50 тысяч тенге, как многодетная мать я получают 15 тысяч тенге. От добрых людей принимаю, все, что принесут, ни от чего не отказываюсь, главное - нам нужно восстановить крышу дома, - делится Анна ГРЕБНЕВА. Сыновьям семьи ГРЕБНЕВЫХ 22, 16 , 14, 7 и 4 года, дочерям - 3 и 1 год. Вся одежда и обувь детей намокла после пожара. Пострадавшая семья будет рада любой помощи со стороны - будь то постель, одежда, обувь, продукты, памперсы, лекарства и деньги, а также стройматериалы. Желающие могут отвезти семье помощь по адресу: Каиршахтинский сельский округ,  Садовод №1, участок 165. Телефон Анны ГРЕБНЕВОЙ: 87073365527.
413jIPofXvw Алия ЖАМИТОВА

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