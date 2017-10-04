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Культура

В Атырау на открытие Ретро-парка приедет группа «Дос-Мұқасан»

Официальная церемония открытия Ретро-парка в микрорайоне Жилгородок запланирована на 14 октября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. -14 октября в 11.00 в новом Ретро-парке пройдет церемония открытия малой архитектурной композиции «Дос-Мукасан». В этот день в честь мероприятия запланирован приезд известного казахстанского музыкального ансамбля с одноименным названием «Дос-Муқасан». Группа, которая в этом году празднует 50-летний юбилей, выступит с концертом, где исполнит свои известные ретро-хиты, — сообщили в пресс-службе. Напомним, ст
gorod
В Атырау на открытие Ретро-парка приедет группа «Дос-Мұқасан»
Официальная церемония открытия Ретро-парка в микрорайоне Жилгородок запланирована на 14 октября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об этом сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. -14 октября в 11.00 в новом Ретро-парке пройдет церемония открытия малой архитектурной композиции «Дос-Мукасан». В этот день в честь мероприятия запланирован приезд известного казахстанского музыкального ансамбля с одноименным названием «Дос-Муқасан». Группа, которая в этом году празднует 50-летний юбилей, выступит с концертом, где исполнит свои известные ретро-хиты, — сообщили в пресс-службе. Напомним, строительство ретро-парка началось в феврале 2015 года на средства ТОО «ТШО» в рамках социально-инфраструктурной программы «Игилик». Парк был возведен в микрорайоне Жилгородок на берегу р. Урал. Новое место досуга горожан обустроено в классическом стиле: с амфитеатром, кафе, выставочным павильоном, музыкальными и светящимися фонтанами, искусственным прудом и т. д. Кроме того, в парке налажена система видеонаблюдения и радиовещания. По проекту на площади в 3,5 га высажено 750 деревьев.
Отметим, что легендарный ансамбль «Дос-Мукасан» уже увековечен в трех городах Казахстана — Павлодаре, Алматы и Караганде. Атырау станет четвертым городом, где памятные скульптуры участников ретро-группы украсят место отдыха горожан. Камилла МАЛИК
открытие Дос-Мукасан выступление

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