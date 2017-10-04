В Атырау на открытие Ретро-парка приедет группа «Дос-Мұқасан»

Официальная церемония открытия Ретро-парка в микрорайоне Жилгородок запланирована на 14 октября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. -14 октября в 11.00 в новом Ретро-парке пройдет церемония открытия малой архитектурной композиции «Дос-Мукасан». В этот день в честь мероприятия запланирован приезд известного казахстанского музыкального ансамбля с одноименным названием «Дос-Муқасан». Группа, которая в этом году празднует 50-летний юбилей, выступит с концертом, где исполнит свои известные ретро-хиты, — сообщили в пресс-службе. Напомним, ст