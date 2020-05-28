На скамье подсудимых руководитель областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев и еще четверо сотрудников роддома, сообщает ATPress.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Куаныш Нысанбаев обвиняется:

- в растрате 21,6 миллиона бюджетных средств путём незаконных начислений зарплат, премий некоторым сотрудникам, а также организации непредусмотренных командировок;

- в покушении на дачу взятки в сумме 300 тысяч тенге руководству института судебно-медицинской экспертизы Атырауской области;

- в получении взятки в размере 20 тысяч тенге от родственников двух рожениц и 2 тысяч тенге за консультацию беременной женщины;

- в мошенничестве на 1 миллион 490 тысяч тенге;

- в бездействии по службе, выраженном в необеспечении необходимым медицинским оборудованием, нарушении правил дезинфекции и т. д.;

- в злоупотреблении должностными полномочиями, выраженными в фальсификации регистрационных данных новорождённого, даче поручения указать причину смерти как «антенатальная гибель» вместо «интранатальной гибели плода».

Кроме того, Нысанбаев, Кайыржан (акушер-гинеколог) и Кулбатирова обвиняются в умышленном убийстве младенца. Ещё два фигуранта дела - Нурмаханбетов и Джумабаева - обвиняются в недонесении о данном преступлении.

Уголовное дело состоит из 14 эпизодов. В качестве защитников участвуют адвокаты Мукашев, Мукатанов, Жолболов, Айтмамбетов и Молдашева.

Стоит отметить, что суд проходит в онлайн-режиме.

Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.