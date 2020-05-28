Оперативного Штаба при акимате

— поспешным, непродуманным.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С 25 мая в Уральске снова закрыли детские сады. Дошкольные учреждения успели поработать всего три дня. Такое решение было принято в связи с ростом заболевших КВИ. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг продлил карантин в ЗКО до 15 июня. В числе заболевших есть и дети. Учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, 24 мая на заседании оперативного штаба при акимате города было принято решение о приостановлении деятельности дошкольных организаций до окончания карантина. На своей странице в Facebook заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов также объяснил, почему было принято решение прекратить работу детских садов в городе, также отметил, что в регионе пошел резкий рост числа заболевших, в том числе и детей. - Есть факты заболевания ковидом среди работников детских садов, самого отдела образования. Появился большой риск заражения других людей. Мы прервали цепочку, исключили этот путь распространения инфекции, чтобы предотвратить вспышку заболевания среди детей и их родителей. У школьников сейчас каникулы, теперь и дошкольники ограждены от риска заражения в детсадах. Тем самым сократили перемещение детей по городу и способы подцепить коронавирус. А это 15 тысяч детей, посещающих детсады, и 50 тысяч школьников. Плюс их родители и другие члены семьи, - пояснил замакима Уральска. Учредитель детских садов "Саби" Мурат Куанышкалиев считает своевременными действия оперативного штаба г.Уральска по закрытию детских садов. - Ситуация показывает прирост числа заболевших, и рисковать здоровьем детей – шаг неоправданный. Даже если дети не заболеют сами, они могут являться переносчиками инфекции и заразить своих родителей, бабушек и дедушек. Сейчас мы все рискуем подхватить инфекцию COVID-19, находясь на улице, в автобусе или магазине, не можем знать, откуда придет беда. За каждым человеком стоит семья, в среднем по 3-4 человека. Наверное, никто не хочет, чтобы близкие страдали. Тем и страшен коронавирус, что во всем мире пока нет точных алгоритмов лечения. И какие последствия вызывает в организме человека, ученые прогнозировать не берутся, - отметил Мурат Куанышкалиев. Также он отметил, что закрытие детсадов - правильные меры. - Сейчас власти намерены провести обследование всех работников детских садов на выявление коронавирусной инфекции и только после этого разрешить открытие. Мы считаем, что этот вопрос надо еще обсудить, более тщательно изучить, ведь риск подхватить инфекцию существует каждый день, - поясняет Мурат Куанышкалиев. Учредитель отметил, что им оставили финансирование государственного заказа, благодаря этому персонал получал своевременно зарплату, дали отсрочку по кредитам. Стоит отметить, что ранее руководитель ассоциации частных дошкольных учреждений Хайдар Капанов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором назвал решение о закрытии детских садов в Уральске