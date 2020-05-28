Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, двое пациентов с коронавирусной инфекцией являются жителями городов Алматы и Шымкент, работающие в Российской Федерации. – На автопереходах на границе с РФ на постах "Таскала" и "Аксай" при проведении бесконтактной термометрии жалоб не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. Кроме этого, коронавирусная инфекция обнаружена у 15 жителей ЗКО. В связи с контактом с ранее выявленными больными, были взяты пробы на лабораторные исследования. У остальных четырех человек были взяты пробы на анализы с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз Covid-19, перегоспитализированы в инфекционный стационар, - сообщили в областном акимате. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Прирост составляет 4,4%. Между тем число заболевших Covid-19 в Казахстане достигло 9576 человек, выздоровели 4768 человек. Летальных случаев - 37. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.