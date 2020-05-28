64-летний Серик Нигметов двое суток провел без еды и воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Второй день ищут пропавшего в районе ЗКО мужчину Фото предоставлено родственниками Серика Нигметова Серик Нигметов вышел из дома в селе Подстепное Теректинского района 26 мая, но домой так и не вернулся. После заявления родных в полицию, мужчину начали искать стражи порядка. Родственники лишь знали, что он пошел в сторону нового моста. Сын Серика Нигметова Тимур рассказал, что позже стало известно, 27 мая его отец дошел до блокпоста, расположенного  в районе поселка Желаево и ему стало плохо, так как он провел два дня без еды и воды. А радостную новость о том, что его отец жив, их семье сообщил аким Желаевского сельского округа Арман Бисембалиев. - Он позвонил нам и сказал, что его госпитализировали в больницу. Мы тут же поехали в больницу  и забрали его. Спасибо всем, кто нам помог, - отметил сын Серика Нигметова. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что скорую помощь мужчинам вызвали сотрудники, которые несли службу на Желаевском блокпосту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено родственниками Серика Нигметова  