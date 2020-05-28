Карантинный режим объявлен в Таскалинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре населенных пункта переименуют в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Таскалинского района Алдияр Халелов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что 19 сельчан заражены коронавирусной инфекцией. Вирус выявлен еще у 28 человек, которые приехали из других стран и регионов. – В настоящее время угроза распространения опасного вируса на территории района пока остается высокой. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в районе и увеличением количества зараженных вирусом за последние сутки на три человека принято решение о закрытии на карантин села Таскала с 00:00  28 мая текущего года. На сегодняшний день в Таскалинском сельском округе 19 жителей заражены инфекцией, в том числе 9 из них выздоровели. Кроме того, коронавирус выявлен у 28 сельских жителей, приехавших из других стран и регионов, - сообщил Алдияр Халелов. Глава района призвал жителей строго соблюдать меры предосторожности, постоянно носить маски и перчатки, применять антисептик. Напомним, ранее на карантин был закрыт Сырымский район. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.