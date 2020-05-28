Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщала и.о. областного управления образования Аккенже Исанбергенова на селекторном совещании с участием акима области Махамбета Досмухамбетова, подготовка к участию в ЕНТ проводятся на нескольких интернет-платформах. Они были приспособлены для дистанционного обучения Bilimland, Daryn online. Кроме этого абитуриенты могут вести подготовку к ЕНТ посредством Bilim-all.kz testcenter.kz, megamozg.kz. По Атырауской области подготовлены 8 центров тестирования. - К данному моменту ведутся работу по подготовке пунктов тестирования по проведению ЕНТ. Подготовка аудиторий камерами видеонаблюдения, «глушилками» сотовой связи, кондиционерами, - сказала Аккенже Исанбергенова. Напомним, в этом году общеобразовательных учреждения закончили 5286 выпускников. Из них 76% изъявили желание участвовать в Едином национальном тестировании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.