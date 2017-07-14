Иллюстративное фото с сайта Muftyat.kz При этом большая часть студентов, уехавших за границу, это молодежь из Атырауской области. По данным министерства по делам религии и гражданского общества, на сегодняшний день в 13 заграничных духовных и религиозных заведениях мира обучаются 121 казахстанский студент. - Мы должны полностью пересмотреть методику обучения религиозным специальностям. Студент не должен выезжать за границу на обучение, не получив диплом бакалавра. Муфтият намерен направить обращения в учебные заведения с просьбой, чтобы казахстанцы могли обучаться в заграничных медресе лишь в магистратуре и докторантуре. Потому как после обучения за рубежом они не всегда могут работать в Казахстане - у каждой страны своя модель ислама. Мы, конечно, уважаем и Турцию, и Иран, и другие страны, но Казахстан должен выработать свою модель ислама, ведь у каждого народа есть свои особенности, - заявил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ в ходе рабочего визита в Атырау. По словам спикера, когда казахстанцы обращаются за консультацией к имамам, каждый из них на один вопрос отвечает по-разному. Это объясняется тем, что священнослужители получали духовное образование в разных странах. Отметим, что в Атырауской области в настоящий момент существует нехватка 21 наиб-имама и 21 муадзина. Кроме того, в мечетях не хватает религиозных и духовных наставников.