Сегодня, 14 июля, в специализированном суде по уголовным делам ЗКО были оправданы двое мужчин, ранее осуждённые за совершение жестокого убийства и сожжение человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В зале суда после приговора был освобождён из-под стражи 32-летний Алексей ХВАТОВ, а его подельник 22-летний Алексей Калашников пока останется в колонии отбывать срок за кражу. Но вскоре его должны амнистировать. Напомним, 9 февраля 2017 года специализированный суд по уголовным делам признал Хватова и Калашникова виновными в убийстве 45-летнего Берика ИМАНОВА. По версии следствия, подсудимые сначала избили мужчину, затем оттащили в сарай, где подожгли. Позже Калашников совершил кражу из продуктового магазина. Калашникову суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,  а Хватову - 18 лет. Спустя 5 месяцев дело в суде пересмотрели, но уже с участием присяжных заседателей. - По решению прияжных заседателей Калашников и Хватов признаны невиновными в совершении убийства. Их вина не доказана. Они подлежат оправданию, – заявил председатель специализированного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат Чалкаров.