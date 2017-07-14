В последнее время собственники квартир все чаще критикуют работу городских КСК. При этом долги за услуги кооперативов в Уральске превышают 300 млн тенге. В городской ассоциации КСК рассказали, что из-за нехватки денег работники кооперативов не могут выполнить все необходимые ремонтные работы и для решения этой проблемы необходимо повысить тариф на их услуги. Сейчас жильцы многоэтажек платят 15-30 тенге за 1 квадратный метр. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"