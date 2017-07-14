Иллюстративное фото sputniknews.kz Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. - По западному Казахстану сегодня работают всего два консультативно-реабилитационных центра - в городе Атырау - "Шапагат", в Актобе - «Ансар». Но подробнее хотелось бы остановиться на эффективной работе актюбинского центра, сотрудники которого помогли вернуться к традиционной религии 170 обратившихся. Это, безусловно, хорошая новость для всего Казахстана в целом, - сообщил Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. Напомним, что министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в ходе которого для местных представителей духовенства и госорганов прошел семинар. Спикер определил основные направления работы участников семинара на будущее - возвращение казахстанских студентов, находящихся на обучении в религиозных учебных заведениях за рубежом, а также искоренение радикальных взглядов в обществе, в частности, в общеобразовательных учреждениях региона.