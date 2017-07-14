Старший офицер ДГД ЗКО был доставлен в Областную клиническую больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp almazova (2) Как сообщили в пресс-службе УВД города Уральск, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки «Форд Фокус», ехал по улице Алмазова в западном направлении и на пересечении с улицей Мендалиева не уступил дорогу автомобилю марки "Шкода" и допустил столкновение с ним. Как выяснилось, за рулем автомобиля "Шкода" находился старший офицер ДГД ЗКО. В результате ДТП в травмпункт ГМБ был доставлен водитель «Шкода» с диагнозом «резаные раны правого предплечья», после осмотра врачами был отпущен домой. Напомним, в результате ДТП на пересечении улиц Алмазова и Мендалиева, был госпитализирован водитель. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА