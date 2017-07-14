Об этом в ходе рабочего визита в Атыраускую область сообщил министр по делам религий и гражданского общества Нурлан ЕРМЕКБАЕВ. По словам спикера, сегодня большая часть казахстанцев, которые уехали за рубеж и вступили в террористические организации, уже подумывают вернуться на родину. - Сегодня положение террористов в Сирии и других странах очень сложное, есть информация, что многие казахстанцы ищут пути, чтобы вернуться на родину. Но есть опасность того, что они вернутся не с благими намерениями, впитав деструктивную идеологию той страны, где они пребывали все это время. Тех, кто уже покинул Казахстан, чтобы пополнить ряды террористов, необходимо приравнять к предателям родины и лишать гражданства, - заявил спикер. Однако, по словам Нурлана ЕРМЕКБАЕВА, суд будет лишать казахстанского гражданства за терроризм только после тщательного изучения всех обстоятельств дела, учитывая тяжесть совершенных деяний. - Речь идет об актах терроризма, создании и руководстве террористической группой и участии в ее деятельности, а также о причинении тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики. Лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий, - прокомментировал министр принятый в Казахстане закон, согласно которому за террористические и другие особо тяжкие преступления казахстанцам будет грозить лишение гражданства.