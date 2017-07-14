В редакцию "МГ" в рубрику "Народная новость" очевидцы прислали фото, где запечатлена полицейская машина, которая якобы сбила ребенка на велосипеде. Как сообщили в пресс-службе УВД города Уральск, 13 июля в 19.15, полицейский водитель УССО ЗКО, управляя служебной машиной, совершил наезд на 13-летнего пешехода. - Полицейский выезжал из жилой зоны двора, расположенной по адресу: ул. Курмангазы, 169, возле магазина "Гулдер", не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипедисту и допустил наезд на него, - пояснили в пресс-службе УВД города Уральск. В детском травмпункте ОДБМ у пострадавшего ребенка диагностировали закрытый перелом левой ноги со смещением.