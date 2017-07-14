Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре ЗКО, за совершение уголовных проступков устанавливается штраф в пределах от 25 до 500 МРП, а за совершение коррупционных преступлений - получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве – в размере, установленном в санкции указанных статей УК. - Прокуратура области постоянно проводит проверку в части взыскания уголовных штрафов. За период с ноября 2016 года по февраль 2017 года судебными исполнителями реально исполнено 6 документов на сумму свыше 15 млн тенге, - отметили в пресс-службе прокуратуры области. Также в пресс-службе прокуратуры ЗКО заявили, что в каждом конкретном случае размер штрафа должен определяться судом индивидуально, с учетом тяжести совершенного преступления, и имущественного, семейного положения осужденного. К примеру, приговором Уральского городского суда от 7 августа 2016 года были осуждены двое мужчин, являясь должностными лицами, получили взятку в размере 50 тысяч тенге. Позже они были осуждены по статье 336 УК РК "Получение взятки" с назначением наказания в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки каждому, то есть 3,5 млн тенге с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах.