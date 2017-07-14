Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас тариф в городе составляет 15-30 тенге за 1 квадратный метр. Как рассказал председатель ассоциации КСК г. Уральск Нурлан ШАБДАРОВ, на работу КСК жаловались и будут жаловаться всегда, однако никто из собственников квартир не знает, каково это работать с сфере, которую не финансирует государство. - Люди хотят, чтобы КСК делали много работы, но платить никто за это не хочет. Ведь никто не задается вопросом на что делать капремонт крыши, если у каждого дома задолженность за услуги по 1 млн тенге, - отметил Нурлан ШАБДАРОВ. - В обязанности КСК входят лишь те обязанности, за которые горожане ежемесячно платят, но этот круг услуг довольно-таки узок. В него входит самый минимум - это слежение за состоянием целостности здания, содержание инженерных сетей в доме, уборка двора, устранение аварийных ситуаций в рабочее время, прочистка канализационных стояков в местах общего пользования, очистка и дезинфекция подвалов, мелкий ремонт кровли, чистка ливневой канализации и чистка вентиляции. Когда утверждается тариф, его выносят на согласование с жильцами. Председатель включает туда ряд услуг и указывает, за что надо будет платить. Тогда люди говорят: "Ой, нет, давайте уберем вот эти, эти и эти пункты, чтобы подешевле было. Весь остальной перечень услуг, в работу КСК не входит, однако если собственники хотят, чтобы в их подъезде горел свет или им делали ремонт подъездов и фасада дома, то за это необходимо платить дополнительно, ведь чтобы установить лампочки, тоже нужны деньги. - Основная часть жилого фонда в городе - это дома, которые были построены до 1970 года, и они требуют капитального ремонта как кровли, так и системы водоснабжения, электросети, канализации и отопления. Жильцы неохотно соглашаются на программу "Модернизация ЖКХ", так как не хотят платить. Поэтому по истечению срока эксплуатации нужно проводить капремонт, а потом чтобы люди по факту платили и все. Срок эксплуатации шифера 30-40 лет, мягкой кровли - 10-15 лет. А вот из-за этой демократии в КСК города ежедневно поступают сотни звонков с жалобами, - заявил Нурлан ШАБДАРОВ. Многие дома начинают рушиться из-за дождевых и талых вод, и это, по мнению жильцов, тоже из-за бездействия КСК. - Мы уже поручили в КСК делать отмостки у домов, ведь многие из них дают неравномерную осадку. Когда вода попадает под фундамент, целостность здания нарушается, и это не из-за халатности КСК. Все стройматериалы подорожали, и люди сами это знают, но почему-то думают, что кооператив собственников квартир их покупает по другой цене или вообще достает бесплатно. Для того чтобы покрасить одну стену в подъезде, нужно купить краску, нанять маляра, если такового нет в штате, и ему надо заплатить. А чем платить, если люди принципиально отказываются оплачивать услуги КСК. Неужели кто-то думает, что если все станут регулярно оплачивать услуги, КСК не улучшат свою работу, - говорит Нурлан ШАБДАРОВ. Свое предложение председатель ассоциации КСК внес на рассмотрение в акимат, но пока одобрения не получил. Также Нурлан ШАБДАРОВ рассказал, что собственники постоянно высказывают претензии и отдельно на рабочих КСК, говоря что они не самые лучшие специалисты, а ведь никто не спрашивает, сколько зарабатывают сантехники и слесари в КСК. - Зарплаты здесь мизерные, и никто не хочет идти работать на конкурсной основе за 40 тысяч тенге. Все хорошие специалисты идут работать в инофирмы, где платят достойно. К нам когда звонят по поводу вакансии дворника и слышат, что зарплата 25 тысяч тенге, просто бросают трубку. Для того чтобы решить весь спектр проблем, необходимо повысить тариф, это намного облегчит работу КСК, а также уменьшится поток претензий, - сообщил Нурлан ШАБДАРОВ. Сейчас тариф в Уральске составляет 15-30 тенге за 1 кв м. Как рассказала председатель КСК "Коммунальник" Татьяна РОТОЧКОВА, тариф в их КСК привязан к МРП и повышается ежегодно. - Сейчас за 1 квадратный метр жильцы у нас платят 30 тенге и поэтому у нас хватает денег на мелкий ремонт крыши, подъездов, отмостков, уборки территории и прочее. Всего у нас в списке 37 услуг, которые мы обязаны выполнять. Что касается освещения в подъездах и на улице, для этого необходимо ставить дополнительный прибор учета, по которому жильцы позже будут платить за потребление электроэнергии. У нас далеко не во всех подъездах есть свет. Для того чтобы включать его, необходимо согласие всех квартир и от каждого заявление, что они обязуются платить за электричество, - отметила Татьяна РОТОЧКОВА. Со слов председателя, жильцы домов, которые они обслуживают, на работу КСК не жалуются, однако в каждом доме найдется человек, который всегда всем недоволен. - К нам поступают жалобы по любым поводам. Но чаще всего это не относится к работе нашего ведомства. Просят установить вазоны с цветами как на улицах города или сделать парковки. Этим КСК не занимается, и люди не могут понять. Также КСК не регулирует напор воды в домах, отопление. У КСК также много претензий к монополистам города. Недавно было собрание, и у всех председателей есть нарекания по поводу работы ТОО "Батыс су арнасы". Дворовые канализации забиваются, и все ее содержимое идет обратно в подвалы и затопляет их. По городу работает всего одна вакуумная машина, и заявки выполняются спустя несколько дней. Сейчас лето, из-за жары во дворах стоит жуткий запах. Но мы ничего сами сделать не можем, - сказала Татьяна РОТОЧКОВА. В обязанности КСК также входит уборка сухостоя во дворах, однако ее оставляют на осень, так как летом все рабочие заняты работой на крышах, в подъездах и подвалах. Председатель КСК "Коммунальник" рассказала и о том, что снег зимой во дворах, конечно, должен убирать дворник, но вывезти его не сможет ни одно "КСК", на это просто не хватит денег, ведь собственной техники в кооперативах собствеников квартир нет. Что касается должников, которые есть в каждом доме, то с ними вопрос можно решить только в судебном порядке. И как говорит Татьяна РОТОЧКОВА, такие процессы всегда решаются в пользу КСК. На сегодняшний день по городу задолженность жильцов перед 104 КСК составляет более 300 млн тенге.