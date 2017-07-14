С 15 июля будет повышена госпошлина на государственные регистрационные номерные знаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал старший госавтоинспектор УАП ДВД ЗКО Аскар САЛИМОВ, законом были внесены поправки в налоговый кодекс, где предусматривается повышение размера госпошлины в части перечня государственных регистрационных номерных знаков. - Стоимость государственных знаков цифрового обозначения 010,020,030,040,050,060,070,077,080,090,707 составит 129 тысяч тенге, столько же будут стоить номера без привязки к цифровому обозначению с одинаковыми буквенным обозначением AAA (АА), BBB (ВВ), CCC (СС), ZZZ (ZZ). Желающие купить госномера  010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковым буквенным обозначением должны будут заплатить 258 тысяч тенге, - пояснил Аскар САЛИМОВ. - Номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными значениями будут стоить 646 тысяч 665 тенге, хотя полгода назад стоимость таких номеров составляла 517 тысяч 332 тенге, а в 2016 году - 483 тысячи 558 тенге. Цена на номерные знаки 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 в ЗКО повысится с 310 тысяч 853 тенге до 440 тысяч 186 тенге. Всего в ЗКО зарегистрировано 196 тысяч 654 автомобилей, из них в Уральске - 103 033. Напомним,  в 2017 году в ЗКО был продан 31 комплект "блатных" номеров. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА