Синоптики обещают, что температура воздуха составит +34 градусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 15 июля столбик термометра поднимется до +30...+32 градусов, а в воскресенье, 16 июля, до +34 градусов. - Ночью температура воздуха составит +15...+17 градусов, - отметили в "Казгидромет". Напомним, 10-11 июля в области шли дожди, а в селе Дарьинское Зеленовского района ЗКО прошел сильнейший град, оставив сельчан без огородов.