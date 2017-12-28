Приказом министра внутренних дел РК на должность начальника УВД г. Атырау назначен подполковник полиции Алишер НУРШАЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нового руководителя личному составу представил начальник ДВД, полковник полиции Аян ДУЙСЕМБАЕВ. Нуршаев Алишер Есенгельдиевич родился в 1981 году в Уилском районе Актюбинской области. Окончил академию МВД РК в г.Алматы. Также получил образование в Карагандинском юридическом институте им.Б.Бейсенова. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. С 2003 года – следователь следственного отделения ОВД г.Атырау. Проработав несколько лет в отделении общественной безопасности ОВД г.Атырау, продолжил трудовой путь оперуполномоченным группы по борьбе с трафиком людей управления по борьбе с организованной преступностью. - С 2015 по 2016 г.г. работал начальником УБОП ДВД Атырауской области. До настоящего времени занимал должность начальника управления собственной безопасности ДВД Атырауской области, - сообщили в пресс-службе ДВД. Ерлан ОМАРОВ