По мнению экспертов  пожар произошёл из-за короткого замыкания  проводов в моторной части одного из автобусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Пять пассажирских автобусов сгорели на месторождении "Тенгиз" в Атырауской области (видео)   5 марта около 19.30 произошло возгорание в моторном отсеке одного из автобусов на стоянке компании ССЕР в вахтовом городке "Тенгиз". Возгорание заметил работник компании ССЕР – сигнальщик, который совершал обход. Следует отметить, что все служебные автобусы прибыли на стоянку в 19.00 и после выгрузки пассажиров были закрыты. - Как показало первичное служебное расследование, сигнальщик заметил задымление в моторном отсеке, который расположен в задней части автобуса. Согласно инструкции, он незамедлительно сообщил дежурному, и на место прибыли пожарные команды компании ССЕР. За короткое время на место происшествия оперативно прибыли еще три единицы спецтехники противопожарной аварийной службы (ПАС) компании ТШО. Место происшествия было оцеплено сотрудниками отделения полиции вахтового поселка "Тенгиз". Но, из-за сильного ветра с порывами 15-20 метров в секунду огонь быстро перекинулся на близстоящие автобусы, в результате чего огнем были повреждены в общей сложности пять автобусов, - сообщили в пресс-службе компании ССЕР. К слову, в 21.00 пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Сразу после локализации пожара место было очищено от мусора и различного хлама. Сотрудники компании начали работать в штатном режиме. - Предварительная версия пожара, по мнению экспертов - короткое замыкание проводов моторной части в одной из автобусов. Точную причину пожара выяснит созданная рабочая комиссия компании ССЕР совместно с представителями ТШО и государственных органов. Следует подчеркнуть, что все автобусы перед выходом в рейс проходят ежедневный осмотр. Кроме того, в установленные сроки проходит обязательный технический осмотр согласно требованиям компании ТШО. Руководство компании ССЕР выражает огромную благодарность компании ТШО и ее бойцам пожарной команды, которые за короткие время вместе с нашими пожарными бойцами справились с этим недугом. Выражаем благодарность тенгизской полиции за поддержание порядка во время пожара. Руководство компании просит у работников ССЕР больших извинений за краткое неудобства, оказавшиеся в непосредственной близости от общежития. Компания совместно с соответствующими органами власти оперативно выявит причину пожара и вернет все в нормальное русло, - заверили ч пресс-службе компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.