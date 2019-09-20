Жители опасаются остаться под развалинами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В группе «Книга жалоб и предложений» в соцсети Facebook  появилось сообщение о том, что обвалилась стена этого дома. - Обвалилась стена, - написала горожанка Елена Куанышева. К счастью, квартира пустовала – жильцы съехали из этого разрушающегося жилища еще три года назад. Но теперь другие жители  этого дома, которые еще не переселены, каждый день опасаются – не рухнет ли стена на них? Как написал в Facebook Виталий Олещенко, «как всегда нужны жертвы, чтоб что-то двинулось. Акимат Атырау, предпримите что-нибудь, пока не случилось жертв». Нужно отметить, что этот дом по улице Дружбы, 14 на прошлой неделе посещал аким города. Тогда, осмотрев жилое помещение, Алимухаммед Куттумуратулы сказал, что  акимат намерен создать  рабочую комиссию и приступить  к экстренному переселению жильцов этого дома. - Мы должны  предотвратить все возможные несчастные случаи, тем более, ваш дом – в списке сноса, - заметил тогда аким города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА