- При признании вины суд вправе сократить сумму административного штрафа на 30%. Постановлением суда родитель несовершеннолетнего признана виновной и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге, что составляет 30% от суммы штрафа, предусмотренного санкцией вмененной статьи, - сообщили в пресс-службе суда.Постановление не вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Атырау оштрафовали мать школьника, толкнувшего учителя
Учителю причинён лёгкий вред здоровью. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 11 октября в средней школе №24 во время сдачи СОР по истории. Учительница спросила семиклассника, почему он не выполняет задание, за что подросток грубо толкнул педагога. Женщина упала на пол. По заключению врача, учительница получила гематому правой руки. Дело в отношении матери ребёнка рассмотрел областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. Её обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. - При признании вины суд вправе сократить сумму административного штра