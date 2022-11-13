В Атырау оштрафовали мать школьника, толкнувшего учителя

Учителю причинён лёгкий вред здоровью. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 11 октября в средней школе №24 во время сдачи СОР по истории. Учительница спросила семиклассника, почему он не выполняет задание, за что подросток грубо толкнул педагога. Женщина упала на пол. По заключению врача, учительница получила гематому правой руки. Дело в отношении матери ребёнка рассмотрел областной специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних. Её обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. - При признании вины суд вправе сократить сумму административного штра