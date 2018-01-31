В Атырау оштрафовали мужчин, пытавшихся перебросить сотовый телефон через забор колонии

Kavkaz-info.ru Нарушителей задержали солдаты воинской части 5546. Сотовый телефон SamsungDuos и наушники мужчины пытались перекинуть через основное ограждение исправительного учереждения.

Судом один из нарушителей признан виновным по ч.1 ст.481 КоАП Республики Казахстан "Скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях". Он оштрафован на сумму в 10 месячных расчетных показателей, вещественные доказательства были конфискованы в доход государства.

- Дело в отношении второго правонарушителя рассмотрено в порядке заочного производстваи, на него также наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда г. Атырау.