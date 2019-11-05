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Социум

В Атырау отказываются от кондукторов

Акимат города распространил объявление, в котором сообщает, что на одном из центральных городских маршрутов общественного транспорта не будет кондукторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В целях улучшения качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам на общественном транспорте и с учетом многочисленных жалоб жителей города на работу кондукторов, сообщаем, что с завтрашнего дня, со вторника, 5 ноября, автобусы, обслуживающие маршрут №65, будут курсировать без кондукторов, - уточнили в акимате. В связи с этим в городской администрации п
gorod
В Атырау отказываются от кондукторов
Акимат города распространил объявление, в котором сообщает, что  на одном из центральных городских маршрутов общественного транспорта не будет кондукторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" -  В целях улучшения качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам на общественном транспорте и с учетом многочисленных жалоб жителей города на работу кондукторов, сообщаем, что с завтрашнего дня, со вторника,  5 ноября,  автобусы, обслуживающие маршрут №65, будут курсировать без кондукторов, - уточнили в акимате. В связи с этим в городской администрации попросили жителей Атырау самостоятельно оплачивать проезд посредством имеющихся в автобусе стационарных аппаратов, либо наличными средствами, приобретая у водителя разовый билет. Причем в первое время на маршруте №65 будут задействованы волонтеры для разъяснения горожанам механизма оплаты проезда, а также контролеры по выявлению и принятию административных мер к безбилетным пассажирам. - Просим вас отнестись к данной инновации со всей ответственностью и совестью, говоря иными словами «СОВЕСТЬ ПАССАЖИРА - ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР», - отметили, обращаясь к жителям Атырау, в акимате, добавив при этом, что в случае успешной реализации «данной инновации» при поддержке пассажиров, руководство автопарка планирует внедрить и на других маршрутах аналогичный механизм, убрав кондукторов. Напомним, с 15 сентября в Атырау действует дифференцированный проезд. При оплате картой проезд стоит 80 тенге, наличными - 150 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
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