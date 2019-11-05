В Атырау отказываются от кондукторов

Акимат города распространил объявление, в котором сообщает, что на одном из центральных городских маршрутов общественного транспорта не будет кондукторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В целях улучшения качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам на общественном транспорте и с учетом многочисленных жалоб жителей города на работу кондукторов, сообщаем, что с завтрашнего дня, со вторника, 5 ноября, автобусы, обслуживающие маршрут №65, будут курсировать без кондукторов, - уточнили в акимате. В связи с этим в городской администрации п