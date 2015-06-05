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Социум

В Атырау открыли памятник воинам-интернационалистам

Сегодня, 5 июня, в городе Атырау состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам, призванным из Атырауской области и погибшим в Афганистане и на Таджикско-афганской границе при исполнении воинского долга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В день открытия памятника десятки атыраусцев пришли к монументу, чтобы почтить светлую память героев и отдать дань уважения воинскому подвигу соотечественников. Открыл церемонию открытия памятника аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - В период с 1979 по 1989 год за героизм, проявленный при исполнении интернационального долга, 86
gorod
В Атырау открыли памятник воинам-интернационалистам
Сегодня, 5 июня, в городе Атырау состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам, призванным из Атырауской области и погибшим в Афганистане и на Таджикско-афганской границе при исполнении воинского долга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
pamyatnik (7)
pamyatnik (7)
 В день открытия памятника десятки атыраусцев пришли к монументу, чтобы почтить светлую память героев и отдать дань уважения воинскому подвигу соотечественников. Открыл церемонию открытия памятника аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - В период с 1979 по 1989 год за героизм, проявленный при исполнении интернационального долга, 86 воинов удостоены звания Героя Советского союза, более 2 тысяч награждены государственными наградами, в том числе 45 воинов из Атырауской области. В независимой Республике Казахстан с почетом и уважением относятся к воинам-афганцам, оказывают всяческую поддержку. Героизм воинов, павших на полях сражений, навсегда останется в памяти народа, - отметил аким области. Проект памятника был разработан еще в 2008 году. На строительство ушло полтора месяца. Памятник был построен при содействии и поддержке акимата Атырауской области и общественного объединения Союза ветеранов Афганистана Атырауской области. - Ветераны Афганской войны более 30 лет прилагали все усилия для того, чтобы состоялось сегодняшнее событие. Они всячески оказывали содействие, чтобы здесь на Родине 15 погибших бойцов Атырауской области поставили памятник, чтобы всегда все подрастающие поколения гордились ими, - отметил архитектор Саматбек Букебай. - Для меня сегодня особый день. Это долгожданное для нашей семьи событие. Когда мой отец Жумабек Даулетьяров ушел на войну, мне было 3 месяца. Сейчас мне 36 лет. Не передать словами все, что сейчас у меня на душе. Сегодня я пришла вместе с детьми, чтобы они увидели памятник, на котором высечено имя их дедушки, моего отца. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этой композиции, - говорит дочь воина-интернационалиста Гульдарига Даулетьярова. Архитектурно-художественная композиция памятника состоит из фигуры двух солдат, которые сделаны из бронзы общим весом пять тонн. Их высота - 3,8 метра. Восточная белая Арка, накрывающая скульптуру - образ Афганистана - страны, внутри которой происходил военный конфликт. От арки в обоих направлениях тянутся стены из красного гранита с изгибами словно Афганские горы. На фоне гор уходят за горизонт строй солдат. С 4 сторон к подножию ведут 10 ступеней – 10 лет длилось участие в конфликте. Рядом со стеной памяти погибшим 15 воинам-интернационалистам Атырауской области размещен бронзовый «черный тюльпан» - символ войны в Афганистане.
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памятник воины-интернационалисты

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