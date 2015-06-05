В Атырау открыли памятник воинам-интернационалистам

Сегодня, 5 июня, в городе Атырау состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам, призванным из Атырауской области и погибшим в Афганистане и на Таджикско-афганской границе при исполнении воинского долга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В день открытия памятника десятки атыраусцев пришли к монументу, чтобы почтить светлую память героев и отдать дань уважения воинскому подвигу соотечественников. Открыл церемонию открытия памятника аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. - В период с 1979 по 1989 год за героизм, проявленный при исполнении интернационального долга, 86