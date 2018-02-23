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Социум

В Атырау открылся центр государственных услуг

Инициатором открытия нового центра выступило Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Центре государственных услуг жители Атырау смогут получить консультации по вопросам государственной службы и предоставления государственных услуг, помощь в подготовке документов по восстановлению прав в сфере государственной службы и предоставления государственных услуг, а также информацию о трудоустройстве на госслужбу. - Центр будет предоставлять услуги по принципу «одного окна», это позвол
gorod
В Атырау открылся центр государственных услуг
Инициатором открытия нового центра выступило Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Центре государственных услуг жители Атырау смогут получить консультации по вопросам государственной службы и предоставления государственных услуг, помощь в подготовке документов по восстановлению прав в сфере государственной службы и предоставления государственных услуг, а также информацию о трудоустройстве на госслужбу. - Центр будет предоставлять услуги по принципу «одного окна», это позволит укрепить обратную связь с населением, а также выявить острые проблемы в сфере оказания государственных услуг с учетом мнения горожан, - рассказали агентстве. На сегодняшний день в Центре работает сотрудник ЦОНа, который выдает гражданам электронные цифровые подписи, дает полную информацию о порядке предоставления электронных государственных услуг, а также оказывает государственные услуги разной отрасли. Сотрудники департамента консультируют граждан по вопросам государственной службы, предоставляют государственные услуги оказывают помощь в подготовке документов по восстановлению прав в сфере государственной службы. Камилла МАЛИК
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