В Атырау открылся центр государственных услуг

Инициатором открытия нового центра выступило Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Центре государственных услуг жители Атырау смогут получить консультации по вопросам государственной службы и предоставления государственных услуг, помощь в подготовке документов по восстановлению прав в сфере государственной службы и предоставления государственных услуг, а также информацию о трудоустройстве на госслужбу. - Центр будет предоставлять услуги по принципу «одного окна», это позвол