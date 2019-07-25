Как сообщили в ТОО «Спецавтобаза», мусоросортировочный комплекс за 130 миллионов тенге был приобретен у белорусской компании «Сифания-Экотехника». На открытии комплекса рассказали и показали процесс сортировки мусора. Сначала привезенный мусор сгружается в бункер, далее по наклонному конвейеру попадает на первую сортировочную ленту, находящуюся внутри кабины, где отсортировываются крупные предметы. Затем мусор проходит через отсев совсем мелких фракций и потом попадает в основной блок-кабину, где проходит сортировка полезных фракций отходов – вторичных полимеров, пластиковых бутылок, макулатуры, текстиля, металлолома, стекла и стеклобоя. Затем отсортированный мусор попадает в резервуары, откуда уже его подают на пресс. Вес одного прессованного тюка составляет 4 центнера. В итоге неотсортированными остаются металл и органика: первый на конечном этапе «отлавливается» мощным магнитом, а оставшиеся непригодные в переработку фракции подаются на транспорт и будут захоронены на полигоне. Площадь комплекса - 1200 квадратных метров, расположен неподалеку с городским мусорным полигоном, находится на пятом километре автодороги Атырау – Махамбет. Мощность введенного в эксплуатацию комплекса рассчитана на сортировку до ста тысяч тонн твердо-бытовых отходов в год. - Полученное вторсырьё по мере накопления будет перерабатываться в РК и экспортироваться в страны СНГ, - сказали сотрудники спецавтобазы, добавив, что пока количество рабочих на новом комплексе составляет 35 человек. К слову, комплекс приобретен на средства частных инвесторов.