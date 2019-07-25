Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, общее количество зарегистрированных преступлений по области уменьшилось на 5%, сократился уровень преступности. - Было достигнуто снижение числа особо тяжких преступлений на 10% и преступлений средней тяжести на 15%. Количество убийств сократилось на 37%, угонов на 6%, краж на 15%. Принятыми мерами профилактического характера удалось снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах, несовершеннолетними, ранее судимыми, в группе лиц и в состоянии опьяненияпояснил Серик Суйнбаев. Стоит отметить, что за первое полугодие общая раскрываемость преступлений повысилась на 2 %. По данному показателю ДП ЗКО занимает 3 место по республике. Между тем, сотрудниками полиции ЗКО за совершение краж было задержано более тысячи человек и 48 преступных групп.