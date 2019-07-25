Некоторые огородные растения я поливаю при помощи закопанных в землю 5-литровых пластиковых бутылок с небольшими отверстиями. Такие «лейки» очень легко сделать. Отверстия в бутылках делаю толстым шилом – 4-5 штук в нижней части каждого бока и 2-3 в днище. Бутылку закапываю так, чтобы горлышко осталось сверху и емкость можно было постоянно наполнять. Помидоры, перцы, огурцы и другие овощи, которые нуждаются в хорошем поливе, высаживаю вокруг закопанной бутылки. Временами в воду добавляю подкормки. Осенью выкапываю бутылки и храню в садовом домике до следующего года. Влага с такой лейки выходит постепенно, по мере надобности почвы, лучше усваивается корешками. После подземных поливов у растений не остается солнечного ожога. Вода не испаряется через верхний слой почвы, его нет необходимости постоянно рыхлить. Только не забывайте наполнять бутылки и отличного вам урожая.