Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане намерены перенять опыт США и клеить заключения по проверке санитарных условий на входные двери кафе и ресторанов, сообщил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на своей странице в Facebook. По словам вице-министра, такую идею предложила генеральный директор республиканского центра развития здравоохранения Айнур Айыпханова. - Айнур Айыпханова недавно показала мне фотку места общественного питания в США, где заключение уполномоченного органа по проверке санитарных условий клеится прямо на входную дверь, чтобы посетители видели уровень оценки и все контакты, если будут жалобы. Мы вынесли эту идею министру, он поддержал, и вот мы уже работаем над её реализацией в нашей стране, – написал Олжас Абишев. Вице-министр сообщил, что команда офиса цифровизации Минздрава разработает специальный сайт, на котором с помощью мобильного приложения можно будет проверить наклейки на оригинальность и при необходимости пожаловаться. Новый проект планируют подготовить за две недели.