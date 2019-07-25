Фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области, ранее алкогольная продукция в количестве, превышающем пять литров, при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическими лицами не признавался товаром для личного пользования, и ее перемещение регулировалось правилами, предусмотренными для торгового оборота (в том числе с необходимостью осуществлять ее таможенное декларирование с применением декларации на товары для помещения такой алкогольной продукции под таможенные процедуры). Для табака же действовали лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм. Изменение в Решение Совета ЕЭК №107 от 20 декабря 2017 года устранили действовавшие ограничения на вывоз. Руководствоваться при вывозе алкогольной и табачной продукции за рубеж в качестве подарков, сувениров и для личных целей нужно будет исключительно нормами ввоза страны прибытия.