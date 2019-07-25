На перекрестке столкнулись две машины "ВАЗ 2110" и "Хендай". По словам водителя "ВАЗа" Ерасыла, он ехал на разрешающий сигнал светофора. – Я ехал по улице Сарайшык в сторону проспекта. Скорость у меня была 60 километров в час. Тут неожиданно передо мной с противоположенной стороны выехала машина и врезалась в меня. Со мной была девушка, её забрала скорая. Сам не пострадал, - говорит Ерасыл. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в следствии столкновения двух машин в областную многопрофильную больницу была доставлена 30-летняя женщина. – В 12.52 карета скорой помощи была на месте. С травмами в ОМБ была доставлена девушка. Она была обследована врачами и отпущена домой, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что столкновение двух машин произошло на регулируемом перекрестке. – Обстоятельства и виновные лица устанавливаются, - отметили полицейские.