Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». dtpavtobus2В 9 часов утра автобус №12, следовавший городским маршрутом из Балыкши в Авангард, сбил двух женщин 1953 и 1954 годов. Женщины погибли на месте. Очевидцы сообщили, что погибшие переходили дорогу по пешеходному пешеходу. - Водитель не принял меры предосторожности, совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП погибли две женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч. 4, - сказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА. Ведется следствие. dtpavtobus1