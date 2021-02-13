В данный момент готовится ПСД на реконструкцию моста на 190 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау закрыли мост из-за разрушений в опорах тепловых сетей 12 февраля в режиме онлайн отчитался аким Атырау Кайрат Уразбаев. Он рассказал о том, что в 2021 году планируется строительство 16 домов на 432 квартиры в микрорайоне Самал, а также строительство многоэтажки в микрорайоне Береке. Затронул аким города и тему строительства дорог. В 2020 году году на 77 улицах Атырау было сделано 49,5 км автодорог. Чтобы избежать пробок, была проведена реконструкция пяти автодорог на улицах Габдиева, Амандосова, Курмангазы, Валиханова и Гумарова. Общая протяженность составила 12,3 км. В этом году планируется реконструкция автомобильных дорог по проспекту Ауэзова, улице Канцева, от Балыкши до села Зарослый, - сообщил Кайрат Уразбаев. Также градоначальник пояснил, что в данный момент готовится проектно-сметная документация на реконструкцию Центрального моста, которая обойдется в 190 миллионов тенге. Также в этом году планируется текущий ремонт Балыкшинского моста. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.