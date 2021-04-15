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Социум

В Атырау по воскресеньям не будут работать парикмахерские и общественный транспорт

Главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в постановление от 26 марта этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новое постановление вышло сегодня, 15 апреля, однако вступит в законную силу 17 апреля в 00.00. Итак, согласно постановлению, автобусы будут ездить в будние дни и субботу согласно штатному расписанию, с запретом работы в воскресенье. - Необходимо обеспечить максимальный выход общественного транспорта на линии в часы пик с заполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установку в доступных
Кристина Кобина
В Атырау по воскресеньям не будут работать парикмахерские и общественный транспорт
Главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в постановление от 26 марта этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау на автобусы надели маски
В Атырау на автобусы надели маски
Иллюстративное фото из архива "МГ" Новое постановление вышло сегодня, 15 апреля, однако вступит в законную силу 17 апреля в 00.00. Итак, согласно постановлению, автобусы будут ездить в будние дни и субботу согласно штатному расписанию, с запретом работы в воскресенье. - Необходимо обеспечить максимальный выход общественного транспорта на линии в часы пик с заполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установку в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, не запускать пассажиров без масок, - говорится в постановлении. Также согласно постановлению по воскресеньям запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, работать религиозным объектам, салонам красоты, парикмахерским и объектам оказывающих косметологические услуги. - Разрешено проведение сельскохозяйственных ярмарок в субботу на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 09.00 до 18.00; - Разрешено работать религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) только в будние дни и субботу, с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - Разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, и объектам, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, в будние дни и субботу с 09.00 до 18.00; - Разрешено работать продовольственным магазинам, мини-маркетам, супермаркетам, гипермаркетам, алкомаркетам с 7.00 до 23.00 часов (за исключением услуги доставки); - Разрешено работать непродовольственным магазинам с 10.00 до 22.00, при заполняемости не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на одного посетителя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
автобусы запрет

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