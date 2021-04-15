В Атырау по воскресеньям не будут работать парикмахерские и общественный транспорт

Главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов внес изменения в постановление от 26 марта этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новое постановление вышло сегодня, 15 апреля, однако вступит в законную силу 17 апреля в 00.00. Итак, согласно постановлению, автобусы будут ездить в будние дни и субботу согласно штатному расписанию, с запретом работы в воскресенье. - Необходимо обеспечить максимальный выход общественного транспорта на линии в часы пик с заполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установку в доступных