Атыраусцы переживают из-за смерти 17-летнего студента, который утром 21 сентября хотел перейти дорогу на пешеходном переходе, но был сбит насмерть автомобилем, скорость которого, по словам специалистов, превышала 200 км/ч. В соцсетях осуждают водителя, а некоторые атыраусцы предлагают действенные меры. Например, вице-президент областной федерации по спортивному и традиционному каратэ-до Айбат Рахман на своей станице в Facebook предложил не игнорировать нарушения ПДД и делать водителям замечания. - Я думаю, что этих гадов на дороге должны наказывать не только жолпол или акимат. Надо сделать так, чтобы они боялись общества, - написал на своей страничке Айбат Рахман. - Пусть жолпол долбит их по своей линии. А мы должны со своей стороны их долбить. Давайте не молчать. Останавливать их где бы мы их не увидели и делать замечания. Сдавать их жолполу. А кто может, в самых крайних случаях просто им технично, аккуратненько дать шапалақ... Пьяных за рулем вообще лишать прав пожизненно. Пусть наша горкультура соберет атыраускую творческую интеллигенцию, напишет сценарий, снимет видеоролики, а певцы напишут об этом песни и закинут в ватсап. Эти гады книг не читают, но ватсап смотрят все. Пусть все спортшколы и федерации проведут беседы с ведущими спортсменами, чтобы они показывали хороший пример другим. Надо что-то делать с этим беспределом. Я начну это делать уже сегодня. Приглашу специалиста из автошколы и проведу занятие с учениками по ПДД. Напомним, водитель автомашины "Тойота Камри" совершил наезд на пешехода - студента атырауского колледжа. А сегодня на месте трагедии, вероятно, друзья погибшего парня, повесили на столб возле пешеходного перехода растяжку со словами "Он хотел перейти, а не уйти". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА