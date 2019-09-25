Иллюстративное фото с сайта total.kz Курмангазинским районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений". - Как установлено в суде, 6 мая по предварительному сговору подсудимые направились на участок Дамба реки Кигач, который находится в селе Сафон Курмангазинского района и в местах нереста рыб запрещенным орудием лова - вилой незаконно осуществили лов сазана. В итоге общий вес улова потянул на 79 кг. Государству был причинен материальный ущерб на сумму 259 317 тенге, - отметили в суде. На судебном заседании подсудимые полностью признали вину. Им назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься рыболовством сроком на 1 год, установлен пробационный контроль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.