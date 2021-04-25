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Социум

В Атырау после запрета санврачом торговли на площадях продавцы перекочевали на детские площадки

Атыраучане требуют от городской администрации навести порядок на городской детской площадке, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Продавцы, торгующие всякой снедью - начиная от попкорна и заканчивая игрушками с недавних пор перекочевали от запрещенных санврачом региона центральных площадей на большие городские игровые площадки. Одна из таких - популярный в Атырау корабль - с качелями-каруселями-горками на пр. Сатпаева. Активные горожане заприметили такой "базар" и уже выложили негодующий пост в соцсетях. Например, пользователь Amir bek в Facebook написал коротко: "Новый базар", подкрепи
Анэль Кайнеденова
В Атырау после запрета санврачом торговли на площадях продавцы перекочевали на детские площадки
Атыраучане требуют от городской администрации навести порядок на городской детской площадке, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау после запрета санврачом торговли на площадях продавцы перекочевали на детские площадки
В Атырау после запрета санврачом торговли на площадях продавцы перекочевали на детские площадки
Продавцы, торгующие всякой снедью - начиная от попкорна и заканчивая игрушками с недавних пор перекочевали от запрещенных санврачом региона центральных площадей на большие городские игровые площадки. Одна из таких - популярный в Атырау корабль - с качелями-каруселями-горками на пр. Сатпаева. Активные горожане заприметили такой "базар" и уже выложили негодующий пост в соцсетях. Например, пользователь Amir bek в Facebook написал коротко: "Новый базар", подкрепив снимком. Пост собрал массу негативных комментариев. "Почему-то в других городах я не встречала такого базара ни на одной площадке. У нас пишешь об этом, а потом некоторые пишут "воспитывать ребёнка" - говорит пользователь Vse detyam. Конечно, были комментарии и о том, что в период действия карантина (Атырау по-прежнему в "красной зоне" по темпам распространения КВИ) народу на площадке - уйма. Добавим, что согласно последнему постановлению санврача региона по субботам разрешена торговля на рынках под открытым небом, а в воскресенье рынки закрыты. Акимат уже пообещал, что сигнал будет принят к сведению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Лина ОЙЛОВА
Карантин торговля площадки

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