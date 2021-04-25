В Атырау после запрета санврачом торговли на площадях продавцы перекочевали на детские площадки

Атыраучане требуют от городской администрации навести порядок на городской детской площадке, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Продавцы, торгующие всякой снедью - начиная от попкорна и заканчивая игрушками с недавних пор перекочевали от запрещенных санврачом региона центральных площадей на большие городские игровые площадки. Одна из таких - популярный в Атырау корабль - с качелями-каруселями-горками на пр. Сатпаева. Активные горожане заприметили такой "базар" и уже выложили негодующий пост в соцсетях. Например, пользователь Amir bek в Facebook написал коротко: "Новый базар", подкрепи